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Стол Балго, стеклянный - фото 1Стол Балго, стеклянный - фото 2

Стол Балго, стеклянный

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Характеристики товара

Описание

Интересный и необычный по-своему дизайну стеклянный стол из натурального массива. Будет отлично смотреться и как обособленная самостоятельная кофейная зона и как просто журнальный стол к дивану. Под прозрачным стеклом подстолье из натурального дерева с перламутровым эффектом

Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал столешницы стекло прозрачное 10мм

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1200 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольябереза
  • Цветбежевый

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