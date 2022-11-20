Характеристики товара
Описание
Интересный и необычный по-своему дизайну стеклянный стол из натурального массива. Будет отлично смотреться и как обособленная самостоятельная кофейная зона и как просто журнальный стол к дивану. Под прозрачным стеклом подстолье из натурального дерева с перламутровым эффектом
Материал подстолья натуральное дерево (береза) тонировка (береза выбеленная с эффектом)
Материал столешницы стекло прозрачное 10мм
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина800 мм
- Длина1200 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольябереза
- Цветбежевый