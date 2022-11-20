Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр1200 мм
- Материал столешницысосна
- Цветсерый
Стол обеденный Кослан мини
Подвесной светильник Fiore
Стул XT80, сетка зеленая
Полукресло Лилия, велюр Imperia Little green/Lambre 02, старинный орех
Стул пластиковый Ginevra, зеленый
Плетеный подвесной диван Борнмут
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло