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Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый - фото 1Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый - фото 2Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый - фото 3Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый - фото 4

Стол пластиковый обеденный Step + Step Mini, коричневый

Артикул: CH-052-565
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол выполнен из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном). Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Столешница с декоративной перфорацией.
Матовая отделка
Нескользящие накладки на ножках.
Легко собирается и разбирается.
Комплект поставки: столешница, ножки, два варианты опоры (для установки на двух высотах: 400 и 765 мм).


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 5.67 кг

Размер упаковки: 625х635х360 мм

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Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияИталия

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