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Стол Монте 120, Натуральное дерево - фото 1Стол Монте 120, Натуральное дерево - фото 2Стол Монте 120, Натуральное дерево - фото 3

Стол Монте 120, Натуральное дерево

Артикул: CH-052-927
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Вес30 кг
  • Каркасмассив березы
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветбежевый, коричневый

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