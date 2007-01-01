Характеристики товара
Описание
Стол выполнен из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном). Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Столешница с декоративной перфорацией.
Матовая отделка
Нескользящие накладки на ножках.
Легко собирается и разбирается.
Комплект поставки: столешница, ножки, два варианты опоры (для установки на двух высотах: 400 и 765 мм).
Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 5.67 кг
Размер упаковки: 625х635х360 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина605 мм
- Ширина605 мм
- Высота765 мм
- Вес4.2 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет