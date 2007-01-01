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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный
5 оценок
8 990
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Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный - фото 1Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный - фото 2Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный - фото 3

Стол пластиковый обеденный Степ + Степ Мини,черный

Артикул: CH-052-566
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Вес4.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол выполнен из перерабатываемого стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном). Материал не подвержен воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.

Столешница с декоративной перфорацией.
Матовая отделка
Нескользящие накладки на ножках.
Легко собирается и разбирается.
Комплект поставки: столешница, ножки, два варианты опоры (для установки на двух высотах: 400 и 765 мм).


Количество в упаковке: 1 шт.
Вес брутто: 5.67 кг

Размер упаковки: 625х635х360 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Вес4.2 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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