Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина900 мм
- Ширина600 мм
- Высота760 мм
- Вес15 кг
- Объем0.08 л
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяЛДСП
- Материал ножекМеталл
- Количество мест4
- Цвет подстольяБелый
- Страна изготовленияРоссия
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