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Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный - фото 1Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный - фото 2Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный - фото 3

Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб натуральный

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Стол раздвижной Best, белый структурный, лдсп, цвет опоры дуб канзас
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1180 мм
  • Вес51.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяЛДСП
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Цветкоричневый, белый
  • Размер упаковки120/80/15 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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