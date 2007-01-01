Характеристики товара
Описание
Стол обеденный Ballet 120*75 столешница темное дерево ножки металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина1200 мм
- Высота750 мм
- Диаметр1200 мм
- Вес56.1 кг
- Максимальная нагрузка75 кг
- Материал столешницыМДФ
- Цветкоричневый
- ФормаКруглая
- КаркасМДФ
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1310 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки1320 мм
- Вес упаковки64.9 кг
- Объём упаковки1.52 м3
- Габариты упаковки для логистики1320
- Изделия стопируютсяНет