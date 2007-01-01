Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево
26 оценок
32 19047
59 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево - фото 1
Распродажа

Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево

Артикул: CH-052-593
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Ballet 120*75 серый
Фотография товара Стол обеденный Ballet 120*75 серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол обеденный Opera 160х90 белый
Фотография товара Стол обеденный Opera 160х90 белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол обеденный Ballet 120*75 столешница темное дерево ножки металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота750 мм
  • Диаметр1200 мм
  • Вес56.1 кг
  • Максимальная нагрузка75 кг
  • Материал столешницыМДФ
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая
  • КаркасМДФ

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1310 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки1320 мм
  • Вес упаковки64.9 кг
  • Объём упаковки1.52 м3
  • Габариты упаковки для логистики1320
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с прямоугольной столешницей из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Стол с прямоугольной столешницей из МДФ

47
Распродажа
Фотография товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от110 49049
212 590 ₽Оптовая цена

Стол Rieti 200, Белый мрамор матовый, итальянская керамика / черный каркас

37
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
63 990
Оптовая цена

Стол Олден, дуб натуральный, массив дуба

160
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см, произведённого компанией ChiedoCover
27 290
Оптовая цена

Стол раздвижной Ван, белый матовый, лдсп, длина 110/149 см

50
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стол деревянный Лота Лофт черный, бетон

36
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1), произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена

Комплект мебели из иск. ротанга Куско, светло-коричневый (4+1)

34
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раздвижной Кессел, массив-дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от139 990
Оптовая цена

Стол раздвижной Кессел, массив-дуба

6
Фотография товара Стол Leruks, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Leruks, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от58 390
Оптовая цена

Стол Leruks, массив дуба

13
Фотография товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Задар раздвижной, дуб галифакс, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стол Задар раздвижной, дуб галифакс

13
  • коричневый, черный
  • белый
Фотография товара Стол барный Лондэйл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лондэйл, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290

Стол барный Лондэйл

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D700

31

Другие товары из раздела обеденные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 69036
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Брик M 140, бетон Портленд/ белый

47
  • белый, серый
  • бежевый, белый
  • серый, черный
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Брик М 140, Оникс/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от19 69036
30 490 ₽Оптовая цена

Стол Брик М 140, Оникс/ черный

41
  • белый, серый
  • бежевый, белый
  • серый, черный
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стол деревянный Авилла орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Авилла орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
от67 590
Оптовая цена

Стол деревянный Авилла орех темный

35
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол деревянный Ревари эврика белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Ревари эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стол деревянный Ревари эврика белый

40
Фотография товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена

Стол деревянный раскладной Лота Лофт черный, дуб вотан

33
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол Strong от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Strong, произведённого компанией ChiedoCover
от76 390

Стол Strong

50
Распродажа
Фотография товара Стол Сканди М 90, Натуральное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сканди М 90, Натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от22 89016
26 990 ₽Оптовая цена

Стол Сканди М 90, Натуральное дерево

9
  • коричневый, белый, серый
  • бежевый, белый
  • черный
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99031
8 590 ₽

Стол лофт Ray, 1100х650х760мм H1330 Дуб санта-фе винтаж

11
  • коричневый, черный
  • бежевый, белый
Фотография товара Стол Эль, морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эль, морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Стол Эль, морилка

13
Настоящее фото товара Стол обеденный деревянный Hangzhou, произведённого компанией ChiedoCover
от130 890
Оптовая цена

Стол обеденный деревянный Hangzhou

15
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево
Стол обеденный Ballet 120*75 темное дерево
от 32 190
59 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Cтол Tulip style, черный, D700 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол Tulip style, черный, D700, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Cтол Tulip style, черный, D700

31

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности