Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина1600 мм
- Ширина1070 мм
- Высота800 мм
- Вес78.25 кг
- Объем0.45 л
- Материал ножекМассив бука
- Количество мест6
- Страна изготовленияРоссия
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