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Стол деревянный Кантри 160 крем

Артикул: CH-035-535
35 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1600 мм
  • Ширина1070 мм
  • Высота800 мм
  • Вес78.25 кг
  • Объем0.45 л
  • Материал ножекМассив бука
  • Количество мест6
  • Страна изготовленияРоссия

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