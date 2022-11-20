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Стол садовый Панама 140, слоновая кость - фото 1

Стол садовый Панама 140, слоновая кость

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Характеристики товара

Описание

Практичный стол современного дизайна выполнен из алюминия с оплеткой из искусственного ротанга. Алюминиевый каркас не подвержен коррозии и обладает высокой прочностью благодаря большому диаметру трубы и поперечному сечению, но, тем не менее, вес стола остается небольшим. Лаконичный дизайн позволяет с легкостью вписать стол в любой интерьер загородного дома, дачного участка и придомовой территории. В коллекции представлены также столы большего размера, а также различные модели стульев и кресел.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1400 мм
  • Вес27 кг
  • Состав Искуственный ротанг, нержавеющий аллюминий, закаленное стекло.
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки130 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки27 кг

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