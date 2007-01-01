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Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора
34 оценки
8 990
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Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора - фото 1Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора - фото 2Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора - фото 3Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора - фото 4

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

Артикул: CH-026-746
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Диаметр605 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Spritz из стекловолокна с круглой столешницей идеально подходит как для интерьеров, так в террасс кафе, баров, ресторанов. Вы легко можете сделать его как обеденным столом с высотой 765 мм, так и кофейным столиком высотой 400 мм.
Особенности:
Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Легко собирается и разбирается.
Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина605 мм
  • Ширина605 мм
  • Высота765 мм
  • Диаметр605 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материалпластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки5.67 кг
  • Объём упаковки0.14 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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