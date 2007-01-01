Характеристики товара
Описание
Стол Spritz из стекловолокна с круглой столешницей идеально подходит как для интерьеров, так в террасс кафе, баров, ресторанов. Вы легко можете сделать его как обеденным столом с высотой 765 мм, так и кофейным столиком высотой 400 мм.
Особенности:
Стол из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стол долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Легко собирается и разбирается.
Поставляется с набором для установки на двух высотах: 400 и 765 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина605 мм
- Ширина605 мм
- Высота765 мм
- Диаметр605 мм
- Вес4.1 кг
- Материалпластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки5.67 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет