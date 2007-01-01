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Настоящее фото товара Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый
42 оценки
4 290
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Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый - фото 1Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый - фото 2Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый - фото 3

Столик плетеный для шезлонга GT, коричневый

Артикул: CH-026-842
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес2.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пластиковый плетеный приставной стол изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Модель выдерживает выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Пластиковые приставные столики с имитацией плетения натурального ротанга имеют небольшой вес, штабелируются, не требуют трудоемкого ухода

Размер упаковки:
470х470х150 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота450 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материалпластик
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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