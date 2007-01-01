Характеристики товара
Описание
Пластиковый плетеный приставной стол изготовлен из прочного погодостойкого пластика, армированного стекловолокном. Модель выдерживает выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Пластиковые приставные столики с имитацией плетения натурального ротанга имеют небольшой вес, штабелируются, не требуют трудоемкого ухода
Размер упаковки:
470х470х150 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина450 мм
- Высота450 мм
- Вес2.5 кг
- Материалпластик
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет