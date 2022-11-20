Стол-пуф Pasha

11 оценок

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Стол-пуф Pasha

4.3
18 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ширина: 60 см

Глубина: 51 см

Высота: 41 см

Материал: пластик

Удобный и универсальный столик/пуф Pasha прекрасно дополнит лаунж зону. Составит идеальный ансамбль с креслами этиой же серии.
Может использоваться внутри помещений и на открытых площадках.

Размеры: 600х510х410 мм.
Объем упаковки: 0,20 куб.м.
Вес: 4 кг.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

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