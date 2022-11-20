Ширина: 60 см
Глубина: 51 см
Высота: 41 см
Материал: пластик
Удобный и универсальный столик/пуф Pasha прекрасно дополнит лаунж зону. Составит идеальный ансамбль с креслами этиой же серии.
Может использоваться внутри помещений и на открытых площадках.
Размеры: 600х510х410 мм.
Объем упаковки: 0,20 куб.м.
Вес: 4 кг.
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