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          Товары по акции

          Столы для фуд-кортов

          от 890 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-1, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Мадрид-1
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия круглый D70 высокий
          Настоящее фото товара Стол Порту квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту квадратный
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Модена 129 черный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Салерно 55 белый
          Настоящее фото товара Стол Равенна квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Равенна квадратный
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 70 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Валенсия 70 высокий
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 130 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Валенсия 130 высокий
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стол Валенсия 70, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Валенсия 70
          Настоящее фото товара Стол Валенсия 130, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Валенсия 130
          Настоящее фото товара Стол Валенсия круглый D70, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Валенсия круглый D70
          Настоящее фото товара Стол Валенсия, произведённого компанией ChiedoCover
          16 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Валенсия
          Настоящее фото товара Стол стеклянный Мадрид-3, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол стеклянный Мадрид-3
          Настоящее фото товара Стол Мадрид-2, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Мадрид-2

          Какие столы идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать столы
          Настоящее фото товара Стол Порту 125х74, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Порту 125х74
          Настоящее фото товара Стол Модена 129 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Модена 129 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Салерно 90 белый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Салерно 120
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 55 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 темный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Салерно 120 темный
          Настоящее фото товара Стол Салерно 55 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Салерно 55 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 90 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Салерно 90 светлый
          Настоящее фото товара Стол Салерно 120 светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Салерно 120 светлый
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Сарагоса светлый квадрат
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса светлый длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Сарагоса светлый длинный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол Сарагоса темный квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Сарагоса темный квадрат
          Настоящее фото товара Стол Сарагоса темный длинный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Сарагоса темный длинный
          Настоящее фото товара Стол Болонья 110, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Болонья 110
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лиссабон квадратный
          Настоящее фото товара Стол Лиссабон 120, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лиссабон 120
          Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          Хит
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-4
          Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          7 990 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лофт-1
          Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          8 190 ₽9 190 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол Лофт-2
          Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover-6%
          7 590 ₽7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Лофт-3
          Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 590 ₽9 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Лофт-5
          Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          8 190 ₽8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лофт-6
          Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          Новинка
          12 390 ₽13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лофт-7
          Настоящее фото товара Стол Лофт-8, произведённого компанией ChiedoCover
          13 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лофт-8
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Tolix Серебристый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Wood Белый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 999 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол Tolix Wood Серебристый матовый 80x80см
          Настоящее фото товара Стол барный Tolix Wood Dark, произведённого компанией ChiedoCover
          9 499 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол барный Tolix Wood Dark
          Настоящее фото товара Стол Frank, произведённого компанией ChiedoCover
          12 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Frank
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 100см, произведённого компанией ChiedoCover
          11 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Eames DSW, круглый, D 100см
          Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, D 80см, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Eames DSW, круглый, D 80см

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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