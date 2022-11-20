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Стол пластиковый обеденный Viva

Артикул: CH-052-759
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Изготовлен из высококачественного пластика;
стол имеет отверстие для зонта Ø35 мм, благодаря этому можно наслаждаться отдыхом или поглощением пищи даже в летний зной или во время дождя;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
нескользящие ножки;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;


Количество в упаковке: 1

Объем упаковки: 0,086 м3

Размер упаковки: 800х800х720 мм

Вес брутто: 10,5 кг

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота720 мм
  • Вес8,8 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияТурция

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