Характеристики товара
Описание
Изготовлен из высококачественного пластика;
стол имеет отверстие для зонта Ø35 мм, благодаря этому можно наслаждаться отдыхом или поглощением пищи даже в летний зной или во время дождя;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается корозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам;
нескользящие ножки;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 1
Объем упаковки: 0,086 м3
Размер упаковки: 800х800х720 мм
Вес брутто: 10,5 кг
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина800 мм
- Высота720 мм
- Вес8,8 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияТурция