Товар в корзине. Перейти
Стол пластиковый Firenze - фото 1Стол пластиковый Firenze - фото 2Стол пластиковый Firenze - фото 3Стол пластиковый Firenze - фото 4Стол пластиковый Firenze - фото 5

Стол пластиковый Firenze

Артикул: CH-067-357
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лофт-3
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 14
Фотография товара Стол Лидер 14 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

столешница изготовлена из погодостойкого пластика. Металлический каркас не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Может быть разобран. Подходит для использования в помещении и на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота740 мм
  • Вес13,5 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки15 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол складной 1208НМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной 1208НМ, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59010
10 590 ₽Оптовая цена

Стол складной 1208НМ

32
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стол Медфорд, пластиковый, овальный зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стол Медфорд, пластиковый, овальный зеленый

40
Распродажа
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от8 39016
9 890 ₽Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Spritz + Spritz Mini, тортора

34
В наличии 18 шт.
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора

50
В наличии 81 шт.
Фотография товара Стол садовый Панама 120, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 120, мокко , произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стол садовый Панама 120, мокко

48
Фотография товара Стол садовый Лиссабон 140, тик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Лиссабон 140, тик, произведённого компанией ChiedoCover
37 390
Оптовая цена

Стол садовый Лиссабон 140, тик

30
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, фуксия (розовый)

44
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Прованс квадратный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол пластиковый Прованс квадратный, бежевый

45
Настоящее фото товара Стол пластиковый овальный, шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стол пластиковый овальный, шоколадный

8
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, агава

15
В наличии 10 шт.

Другие товары из раздела пластиковые столы

Фотография товара Стол-пуф Pasha от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-пуф Pasha, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стол-пуф Pasha

37
Настоящее фото товара Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный

32
Настоящее фото товара Стол пластиковый для лежака Tip, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стол пластиковый для лежака Tip

50
Фотография товара Стол садовый Панама, черный, 120 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама, черный, 120, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стол садовый Панама, черный, 120

43
Фотография товара Стол садовый Панама 140, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, черный

39
Распродажа
Фотография товара Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29034
7 990 ₽Оптовая цена

Комплект стола и двух скамеек Кейт детский, раскладной, белый

8
Фотография товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стол складной Sky Folding Table, 600*600, бежевый

6
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый, фуксия (розовый), произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Стол пластиковый, фуксия (розовый)

14
В наличии 5 шт.
New
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, темно-серый

11
В наличии 19 шт.
New
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, черный , произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, черный

13
В наличии 31 шт.

Товар в корзине

Стол пластиковый Firenze
Стол пластиковый Firenze
от 21 990
В корзине

С этим товаром покупают