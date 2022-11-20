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Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 1Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 2Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 3Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 4Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 5Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 6Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 7Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 8Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 9Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 10Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 11Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 12Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 13Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 14Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 15Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 16Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 17Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 18Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 19Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 20Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 21Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 22Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 23Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 24Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 25Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 26Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 27Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 28Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2» - фото 29

Складной регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист-2»

Артикул: CH-050-954
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

  • Стол «Твист-2» - мобильный компьютерный столик, как компактное рабочее место или подставка для ноутбука
  • Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 60х45х55(80), в сложенном виде 60х45х9.
  • Масса стола 8,5 кг.
  • Стол регулируется по высоте от 55 до 80 см.
  • Легко настроить угол наклона столешницы от 0 до 90 градусов. Возможно установить ограничитель столешницы для предотвращения сползания предметов со столешницы, которая установлена под наклоном (приобретается отдельно).
  • Благодаря складной телескопической штанге, хранение стола становится максимально компактным и удобным. В сложенном виде всего 9 см.
  • Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции.
  • Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
  • Стол имеет 4 колесные опоры с тормозами.
  • Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
  • Каркас представлен в белом цвете. Цвет столешницы в 4х цветах на выбор: белый, черный, дуб сонома, венге.
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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота550/800 мм
  • Вес8.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Материал подстольяметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки460 мм
  • Глубина упаковки110 мм
  • Объём упаковки0.03 м3

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