Характеристики товара
Описание
Стол «Твист-2» - мобильный компьютерный столик, как компактное рабочее место или подставка для ноутбука
- Габариты стола (ДхШхВ) см. в разложенном виде 60х45х55(80), в сложенном виде 60х45х9.
- Масса стола 8,5 кг.
- Стол регулируется по высоте от 55 до 80 см.
- Легко настроить угол наклона столешницы от 0 до 90 градусов. Возможно установить ограничитель столешницы для предотвращения сползания предметов со столешницы, которая установлена под наклоном (приобретается отдельно).
- Благодаря складной телескопической штанге, хранение стола становится максимально компактным и удобным. В сложенном виде всего 9 см.
- Металлический каркас из стальных профильных труб с толщиной стенки 1,5 мм обеспечивают жесткость и устойчивость конструкции.
- Окраска основания выполнена порошковым полиэфирным полимером.
- Стол имеет 4 колесные опоры с тормозами.
- Столешница с закругленными углами изготовлена из ЛДСП экологичного класса Е1 толщиной 16 мм с кромкой из пластика 2 мм.
- Каркас представлен в белом цвете. Цвет столешницы в 4х цветах на выбор: белый, черный, дуб сонома, венге.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина450 мм
- Высота550/800 мм
- Вес8.5 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Материал подстольяметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки110 мм
- Объём упаковки0.03 м3