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Стол складной Натали белый

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Скамья Флора, 150 см

Характеристики товара

Описание

Габариты: 800 x 740 мм

Материал столешницы: полиэтилен высокой плотности HDPE

Вес: 7.1 кг

Габаритные размеры (ДхШхВ): Ø800х740мм.
Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 1055х800х70мм.
Размеры упаковки (ДхШхВ): 1070х820х70мм.
Цвет столешницы: белый
М/К Стальная круглая труба D25х1,2мм.
Вес нетто: 10 кг.
Вес в упаковке: 11 кг.
Объем: 0,061 м3.

Материал: полиэтилен высокой плотности HDPE

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина800 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Страна изготовленияРоссия

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