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Стол мобильный складной белый, 25 мм, 100*70 - фото 1

Стол мобильный складной белый, 25 мм, 100*70

Артикул: CH-071-772
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол мобильный складной Моби МБ25-100.70 Белый/Белый 1000x700x750

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина700 мм
  • Высота750 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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