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Стол Хольмен, коричневый - фото 1

Стол Хольмен, коричневый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный садовый стол строгой формы. Размер столешницы 135*80 см. Идеально подойдет для семейного обеда на 6-8 человек. Послужит истинным украшением террасы, дачи или уютного уголка сада. Окрашен в цвет палисандр.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте.

Вес: 14,89 кг
Высота: 71 см
Ширина: 80 см
Длина: 135 см
Упаковка (Д*Ш*В): 137х82х10,5 см
Упаковка (объем): 0,118 м3
Упаковка (вес): 14,89 кг
Площадь покраски: 4,19 м2

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Ширина800 мм
  • Длина1350 мм
  • Вес14,9 кг
  • Материал каркасадерево

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