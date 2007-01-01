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Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех
8 оценок
8 59019
10 490 ₽
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Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 1Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 2Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 3Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 4Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 5Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 6Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 7Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 8Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 9Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех - фото 10Видеообзор: Стул Ricco, велюр Sharli 6 - видео 11
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Реальное изображение товара 1 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
+2Реальное изображение товара 7 Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Рикко, велюр Шарли 6, ножки бук морилка старинный орех

Артикул: CH-052-797
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В упаковке изделие в сборе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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