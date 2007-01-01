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Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный
11 оценок
3 740
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - фото 1Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - фото 2Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - фото 3Видеообзор стола модель Лидер 1 - ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный

Артикул: CH-052-821
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки1250 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки48/66 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3290
1200 600 750 16 19.5 3390
1200 800 750 16 23.3 3690
1500 800 750 16 27.2 3990
1500 900 750 16 29.6 4090
900 600 760 26 22.0 5090
1200 600 760 26 26.7 5590
1200 800 760 26 33.0 6390
1500 800 760 26 39.2 6790
1500 900 760 26 43.1 6990
900 600 766 32 25.3 5290
1200 600 766 32 31.0 5890
1200 800 766 32 38.7 6790
1500 900 766 32 51,2 7590






Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 1, 1200*800, венге, черный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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