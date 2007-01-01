Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина425 мм
- Ширина530 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки360 мм
- Вес2.5 кг
- Количество мест1
- Размер упаковки90*44*9 cm см
- Обивкаотсутствует
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет