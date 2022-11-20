Характеристики товара
Описание
Складной стул деревянный, без отделки. Шлифованная древесина естественного светлого цвета, готовая к нанесению тонировки и лака. Настоящий стул из традиционного материала - древесины березы, при этом занимает минимальное место при хранении. Отлично подойдёт для дома и дачи. Комфортная для сиденья глубина стула, а так же эргономическая выгнутая спинка, позволят удобно расположиться и приятно провести время. Стул можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота спинки360 мм
- Ширина530 мм
- Длина425 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья395 мм
- Вес2.5 кг
- Количество мест1
- Размер упаковки90*44*9 cm см