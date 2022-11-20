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Стул складной Сандино, береза

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Характеристики товара

Описание

Складной стул деревянный, без отделки. Шлифованная древесина естественного светлого цвета, готовая к нанесению тонировки и лака. Настоящий стул из традиционного материала - древесины березы, при этом занимает минимальное место при хранении. Отлично подойдёт для дома и дачи. Комфортная для сиденья глубина стула, а так же эргономическая выгнутая спинка, позволят удобно расположиться и приятно провести время. Стул можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина425 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Вес2.5 кг
  • Количество мест1
  • Размер упаковки90*44*9 cm см
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