Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул складной Сандино, береза, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Сандино, береза
42 оценки
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Сандино, береза - фото 1Стул складной Сандино, береза - фото 2Стул складной Сандино, береза - фото 3Стул складной Сандино, береза - фото 4
Онлайн показ

Просмотр данного товара доступен у нас в офисе и по видеосвязи с менеджером

Подробнее

Стул складной Сандино, береза

Артикул: CH-030-373
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина425 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Riva Bistrot, белый
Фотография товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Мармарис, черный каркас
Фотография товара Стул складной Мармарис, черный каркас от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина425 мм
  • Ширина530 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес2.5 кг
  • Количество мест1
  • Размер упаковки90*44*9 cm см
  • Обивкаотсутствует
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Борно зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Борно зеленый

33
  • белый
  • черный
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Сатурн

49
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 68010
4 050 ₽

Стул Хит 20мм, складной, серебро, черный

35
Распродажа
Фотография товара Стул складной Мармарис, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мармарис, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59022
4 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Мармарис, зеленый

37
Хит
Фотография товара Стул складной Джон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул складной Джон, серый

26
Фотография товара Стул садовый Стэк, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Стэк, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул садовый Стэк, вишня

43
Распродажа
Фотография товара Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89023
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Gikat белый мрамор / светлый мусс

38
В наличии 21 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, красный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, серо-голубой

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 833, каркас бук морилка старинный орех

7

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6903
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 19 шт.В пути 330 шт.
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400х800, белый

6
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42

Другие товары из раздела складные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, без покраски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79023
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, без покраски

32
Фотография товара Стул складной Джек бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул складной Джек бежевый

36
  • серый
  • черный
  • белый
Фотография товара Стул Опус Оракулум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опус Оракулум, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Опус Оракулум

40
Фотография товара Складной стул Джонни экокожа серый каркас металлик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа серый каркас металлик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Складной стул Джонни экокожа серый каркас металлик

26
В наличии 129 шт.
Фотография товара Складной стул «Рино» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул «Рино», произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Складной стул «Рино»

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул Клак, рогожка Еспо 80, ножки бук морилка светлый орех

12
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий

11
  • белый
  • черный, металлический
  • коричневый, металлический
  • серый, металлический
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 0903
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной Джонни рогожка бежевая каркас бежевый

26
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Джонни рогожка капучино каркас капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джонни рогожка капучино каркас капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 0903
4 190 ₽Оптовая цена

Стул складной Джонни рогожка капучино каркас капучино

26
В наличии 249 шт.
Фотография товара Стул складной Mason серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Mason серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул складной Mason серый

15

Товар в корзине

Стул складной Сандино, береза
Стул складной Сандино, береза
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
  • коричневый
  • венге
  • белый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6903
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, венге, шампань

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
  • белый
  • коричневый
  • венге
  • дуб сонома
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Металлические стулья Лион
Металлические стулья Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья с пластиковой спинкой
Деревянные стулья с пластиковой спинкой

Перейдите, чтобы узнать подробности