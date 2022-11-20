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Стул Аранд с регулировкой - фото 1

Стул Аранд с регулировкой

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Характеристики товара

Описание

Деревянный стул представляет собой лаконичную и прочную конструкцию из массива сосны, поэтому станет уместным для семьи с детьми благодаря высокой износостойкости. Стул станет выигрышным элементом комнаты или кухни. Стульчик регулируется по высоте сиденья и подножки. Сиденье регулируется в диапазоне 30-53 см. Пиковая нагрузка до 70 кг. Поставляется в неокрашенном виде.

Материал: сосна
Вес: 5,49 кг
Высота: 72 см
Ширина: 46 см
Длина: 54 см
Упаковка (Д*Ш*В): 80х60х9 см
Упаковка (объем): 0,043 м3
Упаковка (вес): 5,49 кг
Площадь покраски: 1,54 м2
Высота сиденья: 30-53 см
Ширина сиденья: 41 см
Длинна сиденья: 42 см

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал каркасадерево

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