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Стул Blue 017 - фото 1Стул Blue 017 - фото 2

Стул Blue 017

Артикул: CH-067-689
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья460 мм

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