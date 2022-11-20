Чехол уплотнен термостёжкой и прострочен "ромбом" по детали сиденья и передней части спинки
Изготовим чехлы на стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Новогодний чехол на стул 01
Покрывало 220-128
Покрывало 220-129
Покрывало 220-130
Покрывало 220-131
Покрывало 220-45
Покрывало 220-46
Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном
Ель дизайнерская украшенная Premium Gold
Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл
Чехол Е01 на стул Eames, серый переплетение
Чехол Е02 на стул Eames, уплотненный серый
Чехол Е03 на стул Eames, бежевый
Чехол Е03 на стул Eames, серый
Чехол Е03 на стул Eames, коричневый