Фотография Ножки полубарные, металлические от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ножки полубарные, металлические

4.1
Оптовая цена
от 2 990 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ножки полубарные, металлические
Ножки полубарные, металлические
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Ножки полубарные, металлические

4.1
2990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота660 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина350 мм
  • Цветчерный
  • Материал каркасаметалл

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