Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина440 мм
- Глубина400 мм
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Подвесной светильник Ring №5
Подвесной светильник Ring №6
Подвесной светильник Proton №2
Стул Вольтер Chess Radiation
Кресло CH-330M без подлокотников, светло-салатовый
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес