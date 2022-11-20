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Стул Прованс 3, деревянный - фото 1

Стул Прованс 3, деревянный

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина400 мм

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