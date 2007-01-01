Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина590 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес7 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки1070 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет