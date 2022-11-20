Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Высота860 мм
- Глубина410 мм
- Вес5.5 кг
- Материал каркасапластик
- Обивкавелюр
- Цветкрасный
- Материал ножекметалл
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