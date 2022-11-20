Товар в корзине. Перейти
Стул Битл, красный - фото 1Стул Битл, красный - фото 2Стул Битл, красный - фото 3Стул Битл, красный - фото 4

Стул Битл, красный

Артикул: CH-049-501
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Париж темно-серый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Стул Париж темно-серый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево
Следующий Стул Franc, коричневый
Стул Париж темно-серый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина410 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Обивкавелюр
  • Цветкрасный
  • Материал ножекметалл

Похожие товары

Стул Гроджин, белыйНастоящее фото товара Стул Гроджин, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Гроджин, белый

Стул Океаник с высокой спинкойНастоящее фото товара Стул Океаник с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
10

Стул Океаник с высокой спинкой

Стул Терраса, плетеныйНастоящее фото товара Стул Терраса, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
12

Стул Терраса, плетеный

Настоящее фото товара Стул Гинза, плетеный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
14

Стул Гинза, плетеный

Стул Adriano, молочныйНастоящее фото товара Стул Adriano, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена
14

Стул Adriano, молочный

В наличии 18 шт.
Стул JackНастоящее фото товара Стул Jack, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена
10

Стул Jack

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 400
Оптовая цена
2

Стул на металлокаркасе Gabi, зеленый

В наличии 118 шт.
Стул на металлокаркасе Gabi, розовыйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
17

Стул на металлокаркасе Gabi, розовый

Стул на металлокаркасе Gabi, бордовыйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 400
Оптовая цена
12

Стул на металлокаркасе Gabi, бордовый

В наличии 142 шт.
Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серыйНастоящее фото товара Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
14

Стул на металлокаркасе Махатма velutto 32, серый

В наличии 21 шт.
С этим товаром покупают
Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
38

Стул Кроссбэк дерево, венге

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белаяНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
37

Стул Кроссбэк, светлый орех, патина белая

Стул Кроссбэк, старинный орехНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
20

Стул Кроссбэк, старинный орех

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽
16

Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой

Стул Кроссбэк, венге, градиентНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, венге, градиент, произведённого компанией ChiedoCover
от5 7904
5 990 ₽
35Хит

Стул Кроссбэк, венге, градиент

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽
15

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Кресло пластиковое Cross XL, бежевыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Cross XL, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
14

Кресло пластиковое Cross XL, бежевый

Другие товары из разделапо расположению
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синийНастоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
9

Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий

В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING-11, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
16

Кресло игровое VIKING-11, синее

Кресло офисное TopChairs Clerk черноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Clerk черное, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло офисное TopChairs Clerk черное

В наличии 97 шт.
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
32

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Стул Офисный с пюпитромНастоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена
9

Стул Офисный с пюпитром