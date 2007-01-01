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Настоящее фото товара Барный стул Сайпл MR-7, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Сайпл MR-7, черный
15 оценок
5 090
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Барный стул Сайпл MR-7, черный - фото 1Барный стул Сайпл MR-7, черный - фото 2

Барный стул Сайпл MR-7, черный

Артикул: CH-052-389
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подножки: 17 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 40; Глубина - 40; Высота - 74; Ширина сиденья - 37; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 74;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.33 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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