Характеристики товара
Описание
Высота подножки: 17 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 40; Глубина - 40; Высота - 74; Ширина сиденья - 37; Глубина сиденья - 37; Высота сиденья - 74;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет