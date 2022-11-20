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Стол Бастер, лофт - фото 1Стол Бастер, лофт - фото 2

Стол Бастер, лофт

Артикул: CH-049-522
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницымассив сосны 40 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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