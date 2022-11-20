Характеристики товара
Описание
Барный стул «Мартин» - модель с лаконичным дизайном для сдержанных интерьеров в стиле модерн или минимализм. Сиденье располагается на высоте 72 сантиметров от пола, не регулируется. Расстояние между ножками основания по горизонтальной плоскости – 37 сантиметров, что делает основание устойчивым. Высота спинки 24 сантиметра, ширина сиденья в 36 сантиметров и глубина в 35 сантиметра создают комфортную посадку несмотря на отсутствие подлокотников. Для большего удобства все углы мягко закруглены и безопасны.
Для стула «Мартин» использовано несколько материалов. Сиденье обтянуто износостойкой PU-кожей молочно-белого цвета, ножки каркаса выполнены из натурального светлого дерева, а опорная планка-подножка основания в форме кольца – из хромированного металла.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 73*62*33 см
Объем: 0,149
Вес: 26 кг.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья720 мм
- Ширина360 мм
- Глубина350 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Объём упаковки0.15 м3
- Вес упаковки26 кг