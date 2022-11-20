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Стул барный Мартин белый

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Характеристики товара

Описание

Барный стул «Мартин» - модель с лаконичным дизайном для сдержанных интерьеров в стиле модерн или минимализм. Сиденье располагается на высоте 72 сантиметров от пола, не регулируется. Расстояние между ножками основания по горизонтальной плоскости – 37 сантиметров, что делает основание устойчивым. Высота спинки 24 сантиметра, ширина сиденья в 36 сантиметров и глубина в 35 сантиметра создают комфортную посадку несмотря на отсутствие подлокотников. Для большего удобства все углы мягко закруглены и безопасны.

Для стула «Мартин» использовано несколько материалов. Сиденье обтянуто износостойкой PU-кожей молочно-белого цвета, ножки каркаса выполнены из натурального светлого дерева, а опорная планка-подножка основания в форме кольца – из хромированного металла.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 73*62*33 см

Объем: 0,149

Вес: 26 кг.

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Ширина360 мм
  • Глубина350 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки26 кг

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