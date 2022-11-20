Характеристики товара
Описание
Разборный стул на металлокаркасе "Лина” отличается интересным дизайном, а эргономичная форма повторяет плавные изгибы спины. Элегентное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.
Основание (ножки) – каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм.
Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке.
Максимальная нагрузка: до 100 кг.
Требуется проведение осмотра стула как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации). Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина430 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа