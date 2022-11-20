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Стул Лина

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Характеристики товара

Описание

Разборный стул на металлокаркасе "Лина” отличается интересным дизайном, а эргономичная форма повторяет плавные изгибы спины. Элегентное сиденье со спинкой придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка обеспечивает комфорт.

Основание (ножки) – каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм.

Поставляется в разобранном виде в компактной упаковке.

Максимальная нагрузка: до 100 кг.

Требуется проведение осмотра стула как минимум один раз в шесть месяцев или чаще (в зависимости от эксплуатации). Очень важно проверить и убедиться в том, что все винты крепления плотно затянуты.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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