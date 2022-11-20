Характеристики товара
Описание
Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.
Каркас: металл
Сиденье: велюр
Высота: 82,00
Высота сиденья: 49
Ширина: 58,50
Ширина сиденья: 49
Глубина: 64,50
Глубина сиденья: 49
Нагрузка: 120
Вес: 6,400
Китай
1 коробки / 4 шт
Габариты: 133*59,5*60,6
Вес брутто: 30,100
Объем: 0,481
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина645 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветголубой, черный
- Страна изготовленияКитай