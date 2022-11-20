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Стул Венера, мятный

Артикул: CH-050-773
11 оценок
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Стул Lilly велюр синий

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка из мебельной ткани, мягкой, бархатистой и очень приятной на ощупь. Мебельная ткань велюр - очень практичная и устойчивая к истиранию.

Каркас: металл
Сиденье: велюр
Высота: 82,00
Высота сиденья: 49
Ширина: 58,50
Ширина сиденья: 49
Глубина: 64,50
Глубина сиденья: 49
Нагрузка: 120
Вес: 6,400
Китай

1 коробки / 4 шт
Габариты: 133*59,5*60,6
Вес брутто: 30,100
Объем: 0,481

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Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветголубой, черный
  • Страна изготовленияКитай

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