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Кресло Raymond, серый

Артикул: CH-050-203
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал обивки - ткань, шенилл, материал ножек - массив гевея.

высота подлокотников 17 см

Размер упаковки: 60х62х47 см.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина615 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота спинки370 мм
  • Вес11 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки620 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Объём упаковки0.17 м3

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