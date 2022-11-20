Характеристики товара
Описание
Материал обивки - ткань, шенилл, материал ножек - массив гевея.
высота подлокотников 17 см
Размер упаковки: 60х62х47 см.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина615 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота спинки370 мм
- Вес11 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки620 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Объём упаковки0.17 м3