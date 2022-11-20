Характеристики товара
Описание
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,19
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
Основные характеристики
- Высота825 мм
- Ширина550 мм
- Глубина600 мм
- Вес6.4 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Объем упаковки (2 шт.), куб. м.: 0,19
Вес Брутто (короб 2 стула), кг: 16
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