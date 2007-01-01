Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина600 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Вес8 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки1220 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет