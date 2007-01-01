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Стул Cadence, темно-серый - фото 1

Стул Cadence, темно-серый

Артикул: CH-073-571
10 оценок
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Фотография товара Стул Cadence, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл

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