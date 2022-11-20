Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина760 мм
- Высота950 мм
- Материалткань, дерево
Комплект Такер, 4 белых стула
Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук
Комплект Такер, 4 стула красный, зеленый, белый, синий
Комплект Такер, 4 стула розовый, голубой, белый, желтый
Стул Юта серый
Стул Юта синий
Стул Solar, голубой шенилл
Стул Solar, салатовая рогожка
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные
Стул Хит 25 мм, каркас черный глянец, каретная стяжка Люкс
Стол Лидер 23 прямоугольный
Кресло Изо G
Стол обеденный Орлеан большой
Стул пластиковый Mork на полозьях
Диван Lorraine
Стул СМАРТ, черный / кофейный
Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, серый экокожа
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден