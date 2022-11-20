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Кресло Mama Bear

Артикул: CH-050-394
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота950 мм
  • Материалткань, дерево

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