Фотография Табурет В-945 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Табурет В-945

4.4
Оптовая цена
от 1 150 ₽
При покупке от 10 штукиОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Табурет В-945
Табурет В-945
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Табурет В-945

4.4
1150 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Высота460 мм

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