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Стул Флекс велюр оранжевый

14 оценок

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Стул Флекс велюр синий

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.

Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 76*67*48
Вес брутто: 24,000
Объем: 0,240

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина580 мм
  • Ширина сиденья395 мм
  • Глубина сиденья395 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки480 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки24 кг

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Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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