Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветкрасный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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