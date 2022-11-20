Кресло Everest S, черная сетка

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло Everest S, черная сетка

4.8
28 590 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Кресло Ergo, серый/ бирюзовый
Кресло Ergo, серый/ бирюзовый
Следующий Кресло Everest S, серая сетка
Кресло Everest S, серая сетка

Характеристики товара

Описание

Обивка: сетка+ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники 3D
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер

Вес: 23,0 кг
Объем: 0,175м3

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Высота до сиденья490/580 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина500 мм
  • Материал сиденьясетка
  • Высота1250/1340 мм
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул складной офисный Комфорт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
12

Стул складной офисный Комфорт, серый

Настоящее фото товара Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
8

Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань

Кресло для офиса ПАУК, салатовыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
5

Кресло для офиса ПАУК, салатовый

Кресло для офиса МГ-29 PLНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-29 PL, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Кресло для офиса МГ-29 PL

Настоящее фото товара Кресло для офиса BONN A LX, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена
8

Кресло для офиса BONN A LX

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
5

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11

Стул Диаманте-релакс, Pluton 101Настоящее фото товара Стул Диаманте-релакс, Pluton 101, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена
5

Стул Диаманте-релакс, Pluton 101

Другие товары из раздела

СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ

Настоящее фото товара Кресло Everest S, оранжевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
6

Кресло Everest S, оранжевая сетка

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кресло Everest S, красная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
12

Кресло Everest S, красная сетка

Настоящее фото товара Кресло Polo S, черная сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
10

Кресло Polo S, черная сетка

Настоящее фото товара Кресло Polo S, серая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
15

Кресло Polo S, серая сетка

В наличии 86 шт.
СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙНастоящее фото товара СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
12

СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ

Стул Solar, красныйНастоящее фото товара Стул Solar, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽
13

Стул Solar, красный

Стул Solar, серыйНастоящее фото товара Стул Solar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2906
6 690 ₽
14

Стул Solar, серый