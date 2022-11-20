Обивка: сетка+ткань
Механизм: синхро 1:3
Подлокотники 3D
Каркас: немонолитный
Крестовина: алюминий
Ролики: для паркета
Сидение: слайдер
Вес: 23,0 кг
Объем: 0,175м3
Стул складной офисный Комфорт, серый
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Кресло для офиса ПАУК, салатовый
Кресло для офиса МГ-29 PL
Кресло для офиса BONN A LX
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11
Стул Диаманте-релакс, Pluton 101
СТУЛ EAMES M КРЕМОВЫЙ
Кресло Everest S, оранжевая сетка
Кресло Everest S, красная сетка
Кресло Polo S, черная сетка
Кресло Polo S, серая сетка
СТУЛ EAMES M РОЗОВЫЙ
Стул Solar, красный
Стул Solar, серый