Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
- Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья390 мм
- Глубина сиденья360 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьяротанг
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки16 кг
- Габариты упаковки для логистики86*50*64