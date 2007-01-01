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Стул Lanno, светло-коричневый

Артикул: CH-071-281
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья390 мм
  • Глубина сиденья360 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьяротанг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16 кг
  • Габариты упаковки для логистики86*50*64

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