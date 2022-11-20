Стул пластиковый Ginevra, зеленый

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Стул пластиковый Ginevra, желтый

Характеристики товара

Описание

Пластиковый стул Ginevra выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов

Размер упаковкимм850х500х1200 мм
Объем упаковки0.504 куб.м
Вес упаковки25.3 кг
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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Вес3.3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Объём упаковки0.50 м3

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