Характеристики товара
Описание
Пластиковый стул Ginevra выполнен из технополимера, армированного стекловолокном
Штабелируемый
Данная модель предназначена для использования на летних верандах, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов
|Размер упаковки
|мм
|850х500х1200 мм
|Объем упаковки
|0.504 куб.м
|Вес упаковки
|25.3 кг
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Вес3.3 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.50 м3