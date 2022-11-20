Диван Scott двухместный, синий

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Двухместный диван Scott — мягкий и стильный предмет интерьера, сочетающий европейский дизайн и удобство. Сдержанная цветовая палитра мебели создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами.

Обивка дивана выполнена из велюра, поэтому поверхность устойчива к заломам и выпадению ворсинок и сохранит отличный вид в течение долгого времени. Ткань с мягкой бархатистой поверхностью неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щетки или валика.

Выполненный в актуальных цветах, диван в обивке из велюра украсит ваш дом и станет местом притяжения. Дополнить ваш интерьер так просто — нужно всего лишь купить диван Scott.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина1460 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес32.6 кг
  • Материал каркасамассив дерева, бук
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Цветсиний

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