Характеристики товара
Описание
Двухместный диван Scott — мягкий и стильный предмет интерьера, сочетающий европейский дизайн и удобство. Сдержанная цветовая палитра мебели создана дизайнерами в соответствии с новейшими трендами.
Обивка дивана выполнена из велюра, поэтому поверхность устойчива к заломам и выпадению ворсинок и сохранит отличный вид в течение долгого времени. Ткань с мягкой бархатистой поверхностью неприхотлива в уборке и легко поддается сухой чистке при помощи пылесоса, щетки или валика.
Выполненный в актуальных цветах, диван в обивке из велюра украсит ваш дом и станет местом притяжения. Дополнить ваш интерьер так просто — нужно всего лишь купить диван Scott.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина1460 мм
- Глубина810 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес32.6 кг
- Материал каркасамассив дерева, бук
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка300 кг
- Цветсиний