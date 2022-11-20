Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес5.45 кг
- Объем0.11 л
- Материал ножекОкрашенный металл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Фил
Стул Ким
Стул Вилла, ножки коричневые, бежевая экокожа
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Ницца
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Урна парковая бетонная Кёльн
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Стул Ashton бежевый винтаж/ белый каркас
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