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Настоящее фото товара Стул Марс полубарный, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Марс полубарный, велюр бежевый
80 оценок
10 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 1Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 2Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 3Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 4Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 5Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 6Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 7Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 8Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 9Стул Марс полубарный, велюр бежевый - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
+9Реальное изображение товара 7 Стул Марс полубарный, велюр бежевый производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Марс полубарный, велюр бежевый

Артикул: CH-034-218
80 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья720 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Велюр Bella 11
Ножки бук, морилка белая
Подставка под ноги Ral 1013

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья720 мм
  • Вес9,3 кг
  • Материал ножекбук
  • Цветбежевый, белый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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