МИНПРОМТОРГ
от6 290₽33
9 290 ₽
стул Сафир, Элегансиа/ черный каркас
3 690₽
Оптовая цена
Стул на колесах Perfecto Roll, серая экокожа
В наличии 78 шт.
Распродажа
от7 490₽7
7 990 ₽
Стул Конгсберг, ткань Белла 21, ножки морилка органика
МИНПРОМТОРГ
от7 690₽27
10 490 ₽
Стул Гави, велюр Велутто 29, каркас бук морилка светлый орех
15 590₽
Оптовая цена
Дизайнерский стул FIT, розовый, черный, металл
В наличии 10 шт.
4 590₽
Стул Флекс Оригинал, латте
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
от6 790₽57
15 790 ₽
Полукресло Дольче, велюр Велютто 52, каркас бук
МИНПРОМТОРГ
от6 790₽57
15 790 ₽
Полукресло Дольче, велюр Вэлла 01, каркас бук
Распродажа
от6 790₽57
15 790 ₽
Полукресло Дольче, велюр Вивальди 25, каркас морилка венге
Распродажа
от7 490₽7
7 990 ₽
Стул Конгсберг, велюр Велютто 01, ножки бук морилка белая