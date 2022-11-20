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Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

Артикул: CH-052-462
9 оценок
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Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасмонолитный металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый

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