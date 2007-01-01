Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый
9 оценок
22 280
Товар в корзине. Перейти
Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый - фото 1Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый - фото 2Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый - фото 3Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый - фото 4Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый - фото 5

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

Артикул: CH-052-462
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина490 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49047
15 790 ₽Оптовая цена

Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Ессей, песочное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ессей, песочное, произведённого компанией ChiedoCover
35 790
Оптовая цена

Кресло Ессей, песочное

32
  • желтый, черный
  • синий
  • коричневый
Распродажа
Фотография товара Кресло EP-705, сетка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-705, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 72036
14 990 ₽Оптовая цена

Кресло EP-705, сетка черная

50
В наличии 170 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая

51
Фотография товара Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Дизайнерское кресло из кашемира, серо-синее

34
Фотография товара Кресло офисное Геба V, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Геба V, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло офисное Геба V, хром

12
Фотография товара Кресло Skill Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Skill Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 770
Оптовая цена

Кресло Skill Сетка Черный

7
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 150
Оптовая цена

Кресло детское Kids 104 Ткань Оранжевый

7
  • голубой
  • зеленый
  • оранжевый
  • розовый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
  • оранжевый, черный
  • черный
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло Канг, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр синий

13

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые

58
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа

15
Распродажа
Фотография товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59018
6 790 ₽

Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл

60
  • оранжевый
  • коричневый
Фотография товара Стул Мехико, розовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мехико, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул Мехико, розовый велюр

46
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул обеденный Лоренс вращающийся, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Лоренс вращающийся, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Стул обеденный Лоренс вращающийся, бежевый

6
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр тёмно-серый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Кремовый

8
В наличии 173 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Эхо бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Эхо бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 89012
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Эхо бежевый

26
  • бежевый, черный
  • белый, серый, черный
  • серый, черный
В наличии 65 шт.В пути 84 шт.
Фотография товара Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников

26
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
  • черный

Другие товары из раздела мягкие кресла

Хит
Фотография товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-кровать Алькор с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Кресло-кровать Алькор с подлокотниками

39
Фотография товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

9
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Puma Ткань Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Puma Ткань Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 650
Оптовая цена

Кресло Puma Ткань Черный

6
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 89015
32 590 ₽

Полукресло Лофт, жаккард Фулда 05, бук морилка светлый орех

13
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
Фотография товара Кресло Corona Premier от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Corona Premier, произведённого компанией ChiedoCover
от62 490
Оптовая цена

Кресло Corona Premier

14
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак

5
  • бежевый
  • голубой
  • серый
Фотография товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное AL768, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL768, ткань, сетка

7
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL772, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное AL772, ткань, сетка

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Астик Б/П, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Астик Б/П, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Кресло Астик Б/П, бежевый

15
В наличии 21 шт.
Фотография товара Кресло Эир В, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эир В, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 090

Кресло Эир В, пластик, черный

9
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый
Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый
22 280
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг, изумруд, ножки черно-золотые

58
Фотография товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пирамида, бежевый, золотой, кожа

15
Распродажа
Фотография товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59018
6 790 ₽

Стул Топас, шенилл Виола зигзаг бейдж, ножки бук, морилка старинный орех

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 89026
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр оранжевый Велутто 27, ножки металл

60
  • оранжевый
  • коричневый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности